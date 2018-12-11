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Водителя такси в Барнауле осудили за то, что он попытался получить права по чужому паспорту.
Как сообщили в краевой прокуратуре, ранее таксист был лишен права управления транспортным средством за нахождение за рулем в состоянии опьянения.
"Мужчина начал отбывать назначенное наказание, сдал водительское удостоверение. Но оказалось, что в городе без автомобиля для него затруднительно заработать деньги. Стал искать способ, как получить права. И тут случайно на улице увидел паспорт, потерянный каким-то молодым человеком. Тогда и возник план: заменить в паспорте фотографию настоящего владельца на свою, и по данному поддельному документу получить новые права на управление автомобилем. Мужчина заменил фотографию и решил сдать экзамен на получение прав под "новой" фамилией", — отмечают в надзорном ведомстве.
В итоге он предъявил поддельный паспорт полицейскому, который распознал признаки подделки. Паспорт был изъят, а молодого человека привлекли к уголовной ответственности.
Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ.
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