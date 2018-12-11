Фото: iceberg.clinic
Долгожданную поликлинику в Индустриальном районе Барнаула, где за последние годы появилось много новых кварталов, обещают начать строить в 2019 году. Проектно-сметная документация будет готова до конца года, и проект, который не могут реализовать уже несколько лет, может быть воплощен в жизнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
"Неравномерное развитие города создает некую диспропорцию. Решение перезрело и должно быть реализовано в ближайшее время. Сегодня проект на согласовании. Замечания со стороны надзорных органов устраняются, и я думаю, что в течение декабря они будут устранены. Проект появится в первой половине 2019 года, и после этого мы сможем приступить к строительству поликлиники", — сообщил он журналистам.
По его словам, изначально медицинское учреждение было рассчитано на 400 посетителей в сутки. Однако за это время в Индустриальном районе значительно выросло население, и новый проект предусматривает уже около 1000 человек в сутки.
Как ранее сообщалось, пятиэтажное здание поликлиники запланировали в квартале 2002-а еще несколько лет назад. Объект рассчитан на жителей кварталов 2002, 2003, 2003а. Сейчас жители новостроек вынуждены посещать поликлинику в квартале 2007. Проект уже много раз откладывали из-за отсутствия финансирования. Городские власти просто не могут потянуть его в одиночку. Судя по всему, решать медицинские проблемы Индустриального района будут теперь с помощью краевого бюджета.
Комментарии
Минздрав обещает эту поликлинику уже лет 6-7. участок давно был зарезервирован за минздравом. частники неоднократно обращались в минздрав отдать участок под строительство поликлиники - не давали. и сами не строили. и вот теперь таже ситуация сами не можем - то дорого, то не то планировали, а частникам не отдаем...
один маленький вопрос, кто работать там будет, если в существующих некомплект 30%?