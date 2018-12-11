Глава Общественной палаты РФ объявил, что присвоение имени аэропорту Горно-Алтайска решено отложить на более поздний срок на фоне скандала между сторонниками Николая Рериха и жителями Республики Алтай. Об этом заявил глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
"Присвоение имени аэропорту Горно-Алтайска решено отложить на более поздний срок. Мы получили обращение Общественной палаты Республики Алтай, обеспокоенной поляризацией общественных настроений в регионе в связи с объявлением результатов конкурса. Данная ситуация идет вразрез с идеологией конкурса — сохранение исторической памяти и объединение жителей региона вокруг имен выдающихся соотечественников. Поэтому мы приняли аргументы алтайских коллег и решили вывести аэропорт Горно-Алтайска из проекта с возможностью проведения нового голосования в следующем году", — сообщил Валерий Фадеев.
Ранее сообщалось, что представители исторического и научного сообщества признали целесообразным отдельно рассмотреть ситуацию с победителем в Горно-Алтайске, где по итогам финального голосования Николай Рерих опередил алтайского художника Чорос-Гуркина с минимальным перевесом голосов (1%).
Сами же жители Республики Алтай выступили против того, чтобы местный аэропорт в Горно-Алтайске был назван в честь художника и исследователя Николая Рериха. Они утверждают, что он ничего не имеет общего с историей региона, и уверены, что за него голосуют последователи учений Рериха из музея в Новосибирске.
Имя Рериха изначально не было включено в лонг-лист для горно-алтайского аэропорта, оно попало в него уже на следующем этапе. Его, как сообщается на сайте проекта, предложили сотрудники музея Рериха в Новосибирске. На своем сайте они разместили призыв к землякам поддержать кандидатуру выдающегося деятеля русской и мировой культуры.
Благодаря инициативе музея имя Рериха очень быстро набрало нужное число голосов для включения в лонг-лист конкурса. Примечательно, что музейщики не только напомнили жителям о великом художнике, чья биография непосредственно связана с Алтаем, но и разместили подробную пошаговую инструкцию, как голосовать.
Комментарии
испугались народного мнения
"...выдающегося деятеля русской и мировой культуры."
Я чо-то не понял ,зачем тогда был опрос ??
Почему в статье написано сторонниками Рериха и жителями республики Алтай? Это разве принципиально разные группы людей? Из ранних статей было ясно, что против Рериха, в основном, сторонники РПЦ
А почему так с пенсионной реформой и ндс не сделали???
И не присвоят потому что РПЦ уже ни раз высказывало свое мнение, что они против присвоение имени Рериха аэропорту, так что мнение народа и результаты голосования в этом вопросе значение не имеют....
То есть двойная мораль, как обычно. Имя Николая II присваивать можно, потому что это угодно кому-то, хоть завозмущайтесь. А Рериха низя, и плевать, что это было голосование. Ну чо, предсказуемо. Хоть бы не палились так откровенно.
Наш не переименовывают надеюсь? ну и отлично!
Я был бы против, чтобы какие-то люди из европейской части России количественно выбрали: какое они хотят название для аэропорта в моем городе.
да показуха всё, отвлекают народ от насущных проблем левыми голосованиями
Пошли на поводу у кучки местных националистов шовинистов, и зря.