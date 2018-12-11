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МВД может отказаться от предложения "вшивать" чипы в водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правительстве, знакомый с ситуацией.
Ранее ведомство разработало проект приказа с предложением оснастить водительские права и СТС электронными носителями информации. Для уменьшения риска подделок в документы хотели встроить микрочип и новые степени защиты. На это должны были потратить порядка 35,6 миллиарда рублей до 2024 года.
"Параллельно развивается другая идея — цифрового водительского удостоверения. От бумажного документа никто не отказывается, но параллельно данные будут в "цифре", допустим, на телефоне. Инспектор сможет считать с него информацию и увидеть все данные о водителе на своем планшете", — цитирует агентство слова собеседника.
Источник сообщил, что, кроме создания специального мобильного приложения, рассматривается идея внести сведения о водителе в электронный паспорт, перевод на который должен быть осуществлен с 2021 года.
По данным СМИ, электронный паспорт обеспечит россиянам доступ ко всем госреестрам и госуслугам. Предполагается, что носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта со встроенным чипом.
Источник агентства добавил, что речь идет о возвращении к идее универсальных электронных карт (УЭК), выпуск и выдачу которых прекратили с 1 января прошлого года. УЭК задумывалась как многофункциональное платежное средство, а также универсальное удостоверение личности.
В пресс-центре МВД не уточнили, будут ли отказываться от оснащения прав и СТС микрочипами.
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