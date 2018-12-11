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Польша в 2019 году примет песенный конкурс "Детское Евровидение", сообщил директор государственного Польского телевидения Яцек Курский.
"Польское телевидение организует конкурс "Детское Евровидение-2019", — написал Курский в Twitter.
"Мы готовы организационно, а также творчески, и я уверен, что "Детское Евровидение" в 2019 году запомнят на долгие годы — так же, как и удивительное выступление Роксаны Венгель, которое, безусловно, войдет в историю конкурса", — добавил он.
В 2018 году исполнительница из Польши 13-летняя Роксана Венгель стала триумфатором международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2018", который проходил в Минске.
Согласно правилам "Детского Евровидения", страна-победитель не получает автоматического права на его проведение в следующем году, в этом его отличие от взрослого "Евровидения". Место, где состоится следующий конкурс, определяется исходя из поданных заявок.
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