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Пьяный водитель, перевернувшийся на своем автомобиле в Горном Алтае, попал в больницу.
Как сообщили в республиканском МВД, авария произошла 10 декабря в 14:30 в Усть-Коксинском районе.
Известно, что 34-летний житель села Усть-Кокса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Toyota Camry.
"Во время движения со стороны села Усть-Кокса в направлении села Усть-Кан мужчина не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в районную больницу", — отмечают в полиции.
В данный момент в отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".
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