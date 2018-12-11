Фото: opentown.ru
Алтайский край не оказался в числе регионов России, которым правительство выделило средства за достижение высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала.
На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым. В документе утверждается распределение на 2018 год межбюджетных трансфертов (грантов) из федерального бюджета субъектам РФ за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала.
Всего 19,96 миллиарда рублей распределены между этими 40 субъектами Федерации. Алтайского края в числе этих регионов нет.
Из сибирских регионов в списке значатся:
- Республика Тыва — более 250 миллионов рублей;
- Иркутская область — более 532 миллионов рублей;
- Новосибирская область — более 351 миллиона рублей.
Комментарии
Поэтому надо еще больше увеличить местные налоги
Срочно удвоить, утроить.... налоги, а то из Москвы уже пальцем грозят! Банки обязать выдавать ипотеку для оплаты налогов! Обязать коллекторов выбивать задолженности по налогам!
Наша весовая добьет всех! Уже прославились на всю страну - погрешность весов в паспорте завода 500 кг и эту же цифру утвердили депутаты! А 500 кг это вообще не показатель перегруза. Зато все крупные поставщики продуктов питания переложили недогруз в 2-3 тонны на плечи потребителей - спасибо Вам законотворцы! Все о народе думаете ......
И почему у нас предприятия принадлежащие депутатским , министрам, и др во власти и контролируемые их семьями не подлежат проверке и доначислению НДС ??? Сплошь и рядом уклонения. А добиваем копейки с МСБ !!! Сколько можно сливать инфу по закрытию цепочек на НДС и "заворачивать рыбу" несвоевременно публикуя акты допроса директоров и учредителей в случае недостоверной информации??? Вопросов больше чем ответов!