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Алтайский край не оказался в числе регионов России, которым правительство выделило средства за достижение высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала.
На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым. В документе утверждается распределение на 2018 год межбюджетных трансфертов (грантов) из федерального бюджета субъектам РФ за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала.
Всего 19,96 миллиарда рублей распределены между этими 40 субъектами Федерации. Алтайского края в числе этих регионов нет.
Из сибирских регионов в списке значатся:
- Республика Тыва — более 250 миллионов рублей;
- Иркутская область — более 532 миллионов рублей;
- Новосибирская область — более 351 миллиона рублей.
Комментарии
Поэтому надо еще больше увеличить местные налоги