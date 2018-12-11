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Новый ледовый дворец спорта начнут строить в Новосибирске в апреле следующего года. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на губернатора области Андрея Травникова.
Ледовая арена будет находиться на левом берегу Оби на площадке в пойме реки в районе планируемой станции метро "Спортивная". Травников считает, что эта площадка является оптимальным вариантом из девяти предложенных.
"Подготовка территории уже началась. С апреля 2019 года начнется активное строительство. Со дня на день ожидаем заключение Главгосэкспертизы",— цитирует издание слова губернатора.
Строительство ледового дворца нужно для проведения в городе молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Новый спортивный объект будет домашней площадкой для хоккейного клуба "Сибирь".
В строительство арены в период с 2019 по 2021 годы инвестируют 6 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.
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