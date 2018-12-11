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Лесники грозят массовыми протестами из-за ужесточения рубок на Алтае

, ИА "Амител"
Они собрали уже более 17 тысяч подписей против планов Минприроды ограничить работы в лесах

Фото: vostok-st.ru

Лесоводы Алтайского края собирают подписи против заявления министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина о введении особого режима в лесах региона, который ограничит рубки. Они заявляют об экономической и экологической катастрофе и грозят митингами. Об этом порталу Amic.ru сообщила инициативная группа.

"17 тысяч 30 лесоводов и жителей Алтайского края подписались под обращением в защиту своих профессиональных интересов, права жить и работать в лесных поселках (…). Следующим шагом может стать проведение митингов в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби", — сказано в пресс-релизе от инициативной группы, состоящей из работников лесных предприятий и жителей лесных поселков.

В саму инициативную группу входит несколько предприятий лесного холдинга "Алтайлес". Это представители "Каменского ЛДК", ООО "Содружество", ООО "Бобровский лесокомбинат", ООО "Лебяжье-Лес" и других компаний холдинга. По их информации, позицию поддерживают также местные власти, предприниматели и жители.

Письму адресовано не только в адрес министра Дмитрия Кобылкина, но и руководителю Рослесхоза Ивану Валентику, губернатору Алтайского края Виктору Томенко, председателю Алтайского краевого Законодательного Собрания Александру Романенко. Они требуют "разъяснить "нападки" на представителей профессионального сообщества, а также объяснить, почему они поддерживают мнение о необходимости спасать ленточные боры от уничтожения, почему они считают, что угроза исходит от лесопользователей и не видят реальных проблем, связанных с "черными лесорубами", почему факт передачи лесов в аренду влечет, по их мнению, деградацию и утрату важнейших экологических свойств?".

Поводом стало заявление Кобылкина о том, что в ближайшее время алтайские ленточные боры выделят в отдельную территорию, под которую пропишут отдельные "правила игры". Ранее с просьбой разобраться с рубками в Алтайском крае к нему неоднократно обращались представители Общероссийского народного фронта, а также парламент Алтайского края и депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Терентьев.

"В свете многолетней и публичной дискредитации результатов труда работников лесной отрасли в Алтайском крае со стороны узкой группы экологов, не имеющих отношения к профессиональному лесному сообществу (видимо имеют ввиду именно ОНФ — прим.ред.), лесоводы восприняли слова Кобылкина как последнюю каплю, переполнившую чашу терпения", — сказано в релизе.

Лесную отрасль они называют традиционным видом деятельности для Алтайского края, а запрет на хозяйственную деятельность в лесах — дилетантством.

"Видимо, федеральные министры не знают, что лес не защитит сам себя от пожаров, вредителей и "черных лесорубов", что за ленточными борами стоит целая армия лесников, у которых есть семьи, дома и планы на жизнь в родных поселках. Сокращение предприятий в свете возможного ограничения хозяйственной деятельности повлечет за собой социальный взрыв. Почти четыре тысячи человек останутся без работы в одночасье", — говорится в обращении.

Они просят не принимать скоропалительных решений, особенно без мнения самих лесоводов.

Вот, что по этому поводу сказал начальник Калининского лесохозяйственного участка ООО "Бобровский лесокомбинат" Евгений Пугачев:

"Правительство в лице Минприроды не должно идти на поводу у псевдоэкспертов и популистов, задача которых прокричать погромче на больную тему и на народной волне добавить значимости и узнаваемости своему имени, не понимая сути вопроса. Нужно осознавать, что по факту сейчас этих проблем нет, они надуманны, и внесение изменений в законодательство, наоборот, сделает хуже. Лес — это такой же организм, как и все живое. И нужно своевременно за ним ухаживать, не допускать развитие болезней или вредителей. Для этого и создавалась лесная наука. В отрасли работает множество экспертов и профессионалов. Давайте искать компромисс и совместно находить баланс между всеми сторонами: и экологической, и экономической, и социальной".

В самом обращении они указывают, что главный инициатор таких идей — эксперт ОНФ, эколог Алексей Грибков, который, по их словам, не имеет лесного образования.

Алексей Грибков, комментируя несколько дней назад эту тему, сказал, что считает необходимым несколько мер. В том числе — увеличить возраст рубки сосны в ленточных борах с 101 до 121 года (как было до 2008 года). По его словам, к столетнему возрасту деревья не успевают выполнить свои биологические и экологические функции. Также он неоднократно предлагал запретить все рубки в некоторых участках заказчиков.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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