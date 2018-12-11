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США исключили Россию из перечня стран, поездку в которые американцам рекомендуют "пересмотреть". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на уведомление Госдепа.
В ведомстве считают, что РФ теперь находится во второй из четырех категорий опасности — "проявлять повышенную осторожность". Раньше Россия находилась в третьей — "пересмотреть поездку".
Страны или регионы из самой высокой категории американцам посещать запрещают. Первая подразумевает, что туристам нужно проявлять "обычную" осторожность.
При этом Штаты по-прежнему не советуют гражданам страны посещать Крым и Северный Кавказ, где американцам, как утверждает Госдеп, угрожает реальная опасность.
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