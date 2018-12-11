Фитнес как образ жизни: основатели K2 Sport поделились секретом успеха

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

10 декабря в Барнауле прошла встреча начинающих предпринимателей с основателями сети фитнес-клубов K2 Sport — Евгением Голошубовым и Сергеем Витманом. Организатором мероприятия выступил Краевой дворец молодежи. Площадку предоставил Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства.

Как оказалось, план создать собственный бизнес у знакомых с 12 лет Голошубова и Витмана возник еще в подростковом возрасте. Изначально речь шла о тренажерном зале. Ребята начинали с того, что работали тренерами и инструкторами по фитнесу. Когда на этом поприще они достигли успехов в Барнауле, друзья перебрались в Москву, где некоторое время работали в фитнес-клубе World Gym, лицом которого является Арнольд Шварценеггер.

Вскоре Голошубов и Витман вернулись в Барнаул, где выкупили здание небольшого спортивного клуба. На тот момент оно стоило 1,5 млн рублей. Но заплатили за него по факту 900 тысяч рублей. Из них 600 тысяч заняли родственники, оставшаяся сумма пришлась на кредит.

"Когда мы только начинали, у нас по сути был месяц, чтобы выйти на какой-то результат, то есть сработать хотя бы не в минус. При том, что знаний на том этапе катастрофически не хватало. Мы ничего абсолютно не знали про налоги, маркетинг, рекламу и т. д. Учиться приходилось буквально на ходу. Это же касается и чтения профессиональной бизнес-литературы. Более того, когда мы приобретали клуб, то даже не поинтересовались, сколько человек в нем занимается. По документам значилось 30, по факту же их было не более 15, и это стало для нас серьезным ударом", — честно рассказали о своем пути наверх основатели и владельцы K2 Sport.

"В первое время мы одновременно и тренировались, и стояли на ресепшне — то есть совмещали все возможные функции. Страха прогореть или не справиться не было. Мы были молоды, амбициозны, харизматичны, у нас присутствовала вполне понятная цель", — отметил Евгений Голошубов.

"Сейчас у нас действует два фитнес-клуба в городе. Мы позиционируем свою сеть как клубы сегмента "Эконом+". У нас есть свой клиент. Вообще фитнес-рынок Барнаула не настолько насыщен предложением, как принято думать. Есть четкое разделение на уровни — премиальный и эконом, — дополнил своего партнера Сергей Витман. — Кроме того, мы не занимаемся переманиванием клиентов из других клубов, это бесполезная затея. У каждого заведения есть своя сложившаяся аудитория".

В настоящее время, по словам основателей К2 Sport, они пробуют себя в смежных областях бизнеса. Так, недавно был запущен центр релакса. Компаньоны признали, что периодически у них возникают разногласия, но они всегда находят общий язык и вырабатывают какое-то одно решение по стратегическим вопросам ведения бизнеса. Самый же главный совет для начинающих предпринимателей — не бояться возможного неуспеха, если думать негативно, в конце концов именно это с вами и произойдет, спрогнозировали владельцы К2 Sport.

По словам Сергея Витмана, в Барнауле в клубах занимается не так много людей — примерно 5% от общей численности населения города, или около 30 тысяч человек. Между тем, пока фитнес все-таки остается больше модным занятием, когда этот тренд уйдет, в индустрии останутся именно те, кто действительно заботится о своем здоровье, рассказали основатели K2 Sport.

Добавим, в настоящее время Евгений Голошубов и Сергей Витман возглавляют "Ассоциацию Профессионалов Фитнеса". Оба являются тренерами тренажерного зала и групповых программ. Кроме того, выступают как инструкторы по функциональному тренингу и реабилитационному фитнесу. Основатели K2 Sport в свое время закончили АлтГПА, являются КМС по плаванию. Становились чемпионами Сибири по данному виду спорта.