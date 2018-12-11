Пенсионерка Валентина Дьяченко из села Романово Алтайского края выиграла 90 тысяч рублей от банка "ВТБ" в игре "Что? Где? Когда?" с вопросом про японское хокку. Третья игра зимней серии прошла в эфире Первого канала 9 декабря. За право пробиться в финал года боролась молодая команда Борис Белозерова. При счете 4-4 волчок выпал на вопрос 65-летней жительницы Алтайского края.
Знатоки должны были за минуту догадаться, как начинается это хокку японского поэта Исса Кобаяси: "Помнит каждую щель моста умная лошадь". Правильным ответом на вопрос был "Туман", но команде Белозерова не удалось набрать очко, и 90 тысяч рублей достались Валентине Дьяченко. В итоге знатоки проиграли игру с общим счетом 5-6.
Отметим, что вопрос жительницы Алтайского края был на столе и в осенней серии, но волчок так и не выпал на него. Обычно в таких случаях вопрос разыгрывают в одной из следующих игр. В Алтайском крае игру, из-за разницы орбит, покажут только 16 декабря вечером на "Первом". До этого во второй игре зимней серии 70 тысяч рублей выиграла самый именитый телезритель в истории "Что? Где? Когда?", обладательница двух "Хрустальных сов" Светлана Сумачакова из Горного Алтая.
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