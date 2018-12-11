Фото: vioos.com
Песня "Богемская рапсодия" группы Queen стала самой популярной композицией XX века на стриминг-сервисах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Twitter-аккаунт Universal Music Group.
В медиахолдинге отметили, что песню прослушали свыше полутора миллиардов раз.
"Богемскую рапсодию" написал руководитель британской группы Фредди Меркьюри в 1975 году. Песня отличается необычной музыкальной формой и четырьмя разными стилями: а капелла, баллада, опера, рок, плавно перетекающими друг в друга, и завершаются кодой. Данная композиция три раза входила в перечень Hot 100 по версии Billboard: в 1975 году, в 1992-м и 2018-м.
Комментарии
песня класс.
Песня хорошая! Но миром правят педики.
сами таких правителей понавыберали
Ты из них? Речь о музыке идёт.
гомофобы понабежали. Богу нет разницы, в какую дырку ты сношаешься- если ты делаешь это не для рождения желанных, Богом даруемых тебе детей- ты педик, ведь эти органы не зря называются детородными.