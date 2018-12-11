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Движение ограничат на трассах под Барнаулом 11 и 12 декабря из-за передислокации военных.
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, 11 декабря движение будет ограничено для всех видов транспорта:
- с 17:10 до 20:50 на автодороге "Полковниково — автодорога Р-256 (от 257 до 262 км)";
- с 21:40 до 00:40 "(населенный пункт Полковниково) — населенный пункт Полковниково — Р-256 — (населенный пункт Контошино)";
- с 23:40 до 02:40 на автодороге "Косиха — Р-256 — (населенный пункт Косиха)".
12 декабря движение будет ограничено для всех видов транспорта:
- с 19:00 до 22:00 на автодороге "(населенный пункт Налобиха) — автодорога Р-256 — (населенный пункт Контошино)";
- с 19:05 до 22:05 на автодороге "(от 262 до 267 км) — а/д Р-256".
ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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