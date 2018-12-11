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Межпланетный аппарат из США Voyager 2 вышел в межзвездное пространство. Аппарат "вышел за пределы гелиосферы — защитного кокона из заряженных частиц и магнитных полей, созданных Солнцем", пишет ТАСС, ссылаясь на сайт NASA.
Согласно расчетам, зонд, который запустили в августе 1977 года, вышел в межзвездное пространство 5 ноября и в данный момент находится на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли. По словам главы программы научных исследований Voyager, физика из Калифорнийского технологического института Эда Стоуна, 5 ноября бортовая аппаратура зафиксировала резкое усиление галактического излучения и магнитных полей и резкое снижение потока заряженных частиц от Солнца.
"Основываясь на этой информации, мы пришли к выводу, что выход за пределы гелиосферы произошел именно в этот день", — добавил ученый, уточнив, что "через 40 тысяч лет аппарат будет находиться на расстоянии одного светового года до ближайшей звезды". По словам специалиста, звезды двигаются со скоростью порядка 100 километров в секунду, а Voyager — около 17 километров в секунду.
Центр управления полетом (ЦУП) может поддерживать связь с аппаратом, но сигнал от Voyager 2 доходит до Земли за 16,5 часа. Сотрудница NASA Сьюзен Додд рассказала, что "состояние аппарата сейчас вполне удовлетворительное, и центр управления беспокоят лишь два вопроса — его температура и энергопитание". По ее словам, в будущем ЦУП придется выбирать, какие приборы отключить, чтобы энергии аппарата хватило для научных исследований. "Это будут трудные решения, но мы ожидаем, что сможем продолжать исследования с помощью этого аппарата на протяжении от 5-6 до 10 лет", — добавила она, отметив, что "если аппарат проработает до 2027 года, то есть на протяжении 50 лет после запуска, это будет великолепно".
Voyager 2 — единственный аппарат, который сближался со всеми четырьмя газовыми гигантами Солнечной системы — с Юпитером в 1979 году, Сатурном — в 1981 году, Ураном — в 1986 году и Нептуном — в 1989 году. Он позволил обнаружить 16 новых спутников планет и провести наблюдения Великого темного пятна на Нептуне. В 2012 году в межзвездное пространство вышел межпланетный аппарат Voyager 1, который также запустили в 1977 году. В данный момент он находится на расстоянии порядка 140 астрономических единиц от Солнца.
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