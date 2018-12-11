Видео: Бийское телевидение
Подвал многоэтажки на улице Ломоносова в Бийске затапливает нечистотами из-за засорившейся канализационной трубы, сообщает Бийское телевидение.
Неприятная ситуация очень докучает жильцам дома № 26. Когда удалось вызвать специалистов водоканала, было установлено, что возможности прочистить трубы — нет.
Дело в том, что, по утверждениям местных жителей, канализационный люк на въезде во двор во время ремонта дорог закатали в асфальт.
Выход один — дорожникам необходимо найти колодец и выдолбить его. В администрации наукограда уже заявили, что подрядчику, занимавшемуся ремонтом дорог, выставят претензию.
Комментарии
Кидают в унитаз мусор, потом жалуются, что их топит.