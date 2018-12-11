Фото: авиапредприятие "Алтай"
Алтайский край и Росавиация готовят документы в Минтранс РФ для включения проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) и перрона в аэропорту Барнаула в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, сообщил журналистам губернатор края Виктор Томенко.
По его словам, пассажиропоток аэропорта "Барнаул" им. Г.С. Титова за последние 10 лет увеличился в два раза — почти до 550 тысяч человек. Ему необходимо обновление взлетно-посадочных полос (ВПП) и рулежных дорожек. Вопрос о реконструкции воздушных ворот обсуждался еще в августе на встрече с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.
Ранее у региона были договоренности, что проект по обновлению аэропорта Барнаула будет включен в федеральную программу развития региональных аэропортов. Однако в 2017 году на федеральном уровне было принято решение, что все не начатые проекты исключаются из программы, и одновременно формируется комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года.
"По этому поводу я обратился к президенту нашей страны. За последние 10 лет пассажиропоток увеличился вдвое — 10 лет назад у нас 240-250 тысяч летало [пассажиров], <…> по этому году может мы увидим 540-550 тыс. <…> Объем грузоперевозок увеличился где-то с 2 до 4 тыс. тонн. <…> С учетом этого президент дал поручение Министерству транспорта, министру непосредственно, проработать вопрос о включении нас в комплексный план с возможным началом работ. Начало работ пока подразумевает изыскания, подготовку проектно-сметной документации, но без этого этапа тоже невозможно включить аэропорт Барнаула в эту работу — сегодня мы этим занимаемся вместе с Росавиацией", — сказал Томенко.
Ведутся переговоры с потенциальными партнерами о расширении терминалов аэропорта или строительстве новых.
"В 1998 году аэропорт был капитально отремонтирован, в дальнейшем поддерживался в нормальном состоянии авиапредприятием "Алтай", которое ежегодно вкладывает средства в поддержание ВПП, рулежных дорожек, перрона. Приходится год от года увеличивать объемы вложений: если предыдущие годы вкладывали по 7 млн рублей, то сейчас уже вкладывается 15 млн. У нас есть и спрос, и интерес, и пассажиропоток, и люди пользуются аэропортом, хотят летать", — пояснил губернатор.
Комментарии
Богданович тоже много анонсировал, всё так и осталось, и аэропорт и жд... картинки красивые были, результат 0