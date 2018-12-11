Фото: tengrinews.kz
Житель Шелаболихинского района в скором времени предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве своей бывшей супруги в Барнауле.
Как сообщили в краевой прокуратуре, ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина в январе этого года, находясь в квартире своей бывшей жены в региональной столице, во время ссоры нанес женщине удары табуретом и пустой бутылкой по голове. Потерпевшая скончалась.
Также было установлено, что мужчина совершил пять краж чужого имущества, в том числе и из квартиры бывшей супруги.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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