Фото: lookmytrips.com
Эксперты назвали российские города, куда будет дешевле всего поехать на новогодние праздники. Стоимость проживания в них не превышает двух тысяч рублей в сутки, пишет РИА Новости, ссылаясь на сервис бронирования жилья Tvil.ru.
В пятерку вошли Пермь, Каменск-Уральский в Свердловской области, Белорецк в Башкирии, Смоленск и Рязань.
По данным специалистов сервиса, туристы бронируют бюджетные поездки на Новый год в среднем на два-три дня и тратят на аренду жилья до двух тысяч рублей в сутки.
Рейтинг подготовили по данным анализа броней гостиниц и квартир с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019-го. В список не включили курортные города.
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