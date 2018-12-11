Фото: f9.pmo.ee
Британский режиссер Гай Ричи пригласил на пробы в свой фильм безработного актера из Екатеринбурга Леона Янина, после того как тот отправил ему и Джейсону Стэтхэму в инстаграме видео. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на StarHit.
Как рассказал Янин в интервью изданию, поначалу свой ролик он отправил Джейсону Стэтхэму и предложил повторить трюк — поприседать с колесом от автомобиля за спиной.
"Я снял видео на телефон: на ломаном английском обратился к звезде, взял в руки колесо и начал приседать. Штанги дома не оказалось, а зимняя резина — пожалуйста. Ролик отправил актеру в директ. Ни на что не надеялся. Думаю, что они там посмеялись, Стэтхэм ответил через пару дней, что передал эстафету Ричи", — рассказал он.
Затем Янин отправил видео Гаю Ричи, а через какое-то время ему позвонил его менеджер и позвал на кастинг. Как рассказывает екатеринбуржец, по сценарию им нужен был "плохой русский парень", на прошлой неделе он уже встречался с продюсерами в Москве и подписал "часть бумаг". Пробы пройдут весной в Европе.
Янин добавил, что уже три года не может найти работу, проходил кинопробы в России, но нигде не получил роль.
Комментарии