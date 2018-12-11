Фото: altairegion22.ru
Власти Алтайского края рассчитывают привлечь федеральные средства на три крупных туристических проекта, заявил губернатор Виктор Томенко.
По словам главы региона, в данный момент проводится совместная работа с Ростуризмом, направленная на включение этих проектов в федеральную программу развития туризма.
"Один из проектов связан с дальнейшим развитием всего кластера "Белокуриха", включая природный парк "Предгорье Алтая" и субкластер "Белокуриха-2". В Барнауле хотели бы начать реализацию проекта по созданию и развитию туристско-рекреационного кластера "Ленточный бор", — цитирует Виктора Томенко "Интерфакс".
Кроме того, региональный руководитель назвал в качестве нового вектора развития туристско-спортивное направление в Заринском районе.
Также губернатор добавил, что работа по включению названных проектов в федеральную программу "находится в высокой степени готовности".
Комментарии
Оставьте уже в покое ленточный бор! Доведите до ума уже начатую дурь - отреставрируйте сереброплавильный завод! Иначе без федеральных денег быть ему автостоянкой при очередной Марии-РА.
Туркластер "Ленточный бор"? Кранты ленточному бору.
похоже, что они эти туркластеры для себя лепят за федеральные деньги.
большинству людей отдых в этих кластерах не по карману.
мост через Барнаулку недавно делали. почему там асфальт такой неровный?
сделай дорогу, Виктор Петрович, Новосибирск - Горный, чтоб с комфортом на личном и общественном транспорте добираться до красот Алтая и от бизнеса деньги пойдут на развитие кластеров. Дорога - это основа развития туризма.
Всё осталось по прежнему.
Опять ленточный бор? Отстаньте от него, не нужен там этот туркластер.
Что Вы творите?!