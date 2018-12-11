Фото: jpgazeta.ru
"Умные" счетчики, установленные в домах с центральным газоснабжением, обойдутся жителям России примерно в 130 миллиардов рублей. Об этом пишет газета "Коммерсант".
"Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных "умных" счетчиков и на газ", — пишет издание со ссылкой на источники в правительстве.
Разработать предложения о внедрении "умных" счетчиков поручено к марту следующего года. При этом сообщается, что пока тема находится в зачаточной стадии.
Эксперты отмечают, что установка счетчиков составит 4-5 тысяч рублей за штуку. В масштабах страны новшество может обойтись населению почти в 130 миллиардов рублей.
Ранее в Минстрое сообщали, что интеллектуальные системы учета коммунальных ресурсов могут быть внедрены в России в течение шести лет.
"Современные системы учета расходования коммунальных ресурсов, в том числе с онлайн передачей данных, могут быть внедрены в России в рамках проекта "Умный город" за пять-шесть лет с момента запуска", — говорил замглавы ведомства Андрей Чибис.
Он отмечал, что интеллектуальный учет в сфере ЖКХ позволит разработать в России гибкие тарифные планы оплаты в зависимости от объема потребления.
Как сообщалось, Минстрой разрабатывает систему контроля платежей за услуги ЖКХ и качества потребляемых ресурсов на основе технологии блокчейн.
Комментарии
опять с жителей будут собирать и обязывать устанавливать? За весы в магазине может еще платить?
интеллектуальный учет в сфере ЖКХ позволит разработать в России гибкие тарифные планы оплаты в зависимости от объема потребления.
ага, чем больше экономишь, меньше потребляешь - тем больше платишь ))
Чибис собрался за счет населения поменять электросчетчики на умные в 2021 году. Счетчик 12000 рублей стоит. У нас умный общедомовой электросчетчик. Зачем контролировать каждого жильца? Непонятно. Расход дома не измениться. Зато счетчики будут чаще ломаться с электроникой.
У нас умный общедомовой электросчетчик. Зачем контролировать каждого жильца? Непонятно. Расход дома не измениться.
ну дык цифровая экономика, понимаешь... ))
вредители
бедных делают невыносимо бедными из-за все новых поборов
люди - вот наша "вторая нефть"(с)