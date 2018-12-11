Фото: skfo.ru
Больше всего должников за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) проживает на юге РФ. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на статистику, подготовленную на основе данных Росстата проректором Финансового университета при правительстве России Алексеем Зубцом.
Сообщается, что большие проблемы с оплатой услуг ЖКХ испытывают 33,8% жителей Ставропольского края. Об аналогичных сложностях заявили 28,5% жителей Кабардино-Балкарии, а также четверть опрошенных в Чувашской Республике и в Тыве.
Среди благополучных регионов числятся Приморский край, Ивановская, Липецкая, Тверская область, Севастополь и Камчатский край.
Ранее появилась информация, что долгами россиян за свет и воду займутся коллекторы.
В Минстрое говорят, что, по данным на сентябрь, долги граждан РФ за услуги ЖКХ достигли 535 миллиардов рублей. Правительство поддержало предложение о двухэтапной индексации тарифов на услуги ЖКХ в следующем году.
"Правительство утвердило подход: 1,7% индексация с начала года и 2,4% с середины года", — говорилось в сообщении.
Напомним, россиян ждет двойная индексация с 1 января и 1 июля из-за повышения НДС с 1 января 2019 года до 20% с 18%.
Комментарии
Напомним, россиян ждет двойная индексация с 1 января и 1 июля из-за повышения НДС
повышенияе тарифов тепереча у нас называется индексацией...
так победимЪ
нам нужно...чтобы всё это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди это почувствовали (с)