Иллюстрации: Вячеслав Мельников/Amic.ru, uprdoraltay.ru
Штрафы вплоть до 300 тысяч рублей придется платить нарушителям за въезд большегрузных автомобилей на старый мост через Обь в Барнауле.
Как сообщает управление федеральных автодорог "Алтай", буквально намедни оповещения об административном наказании получили несколько водителей большегрузов, чьи номера зафиксировали камеры видеонаблюдения.
"Данная мера направлена не на пополнение казны, а исключительно на сохранение жизни и здоровья граждан, поскольку сооружение находится в неудовлетворительном состоянии", — подчеркивают в дорожном ведомстве.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что проезд по старому мосту через Обь был закрыт для грузовых автомобилей общей массой более восьми тонн и с габаритами, превышающими 3,5 метра.
"Нарушители требований дорожных знаков не только обрекают себя на штрафы, размер которых может достигать 300 тысяч рублей, но и подвергают опасности себя и окружающих", — добавляют в Упрдор "Алтай".
Также следует отметить, что старый мост в конечном итоге перешел в федеральную собственность в октябре 2018 года. Работы по восстановлению конструкции уже начались, но начать капремонт сооружения можно только после разработки и утверждения проекта.
Комментарии
надо вообще у них машины отбирать за это, знаки висят, а они всеравно прутся...