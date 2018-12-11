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Более 60 боевиков нейтрализованы на территории России в текущем году. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на главу ФСБ, председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Александра Бортникова.
"Нейтрализовано 65 боевиков, в том числе десять главарей бандгрупп", — сказал Бортников во вторник на заседании НАК.
В текущем году удалось задержать 236 бандитов, среди которых 36 главарей, а также 589 их пособников.
"Усилен контроль над миграционными потоками в целях предотвращения их использования террористами. МВД и Пограничной службой ФСБ закрыт въезд в страну более 10 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности", — отметил он.
Директор ФСБ также сообщил, что предотвращён выезд из РФ свыше 60 российских и иностранных граждан в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.
Кроме того, правоохранительные органы пресекли деятельность 37 террористических ячеек на территории России в течение 2018 года. Злоумышленники планировали организовать теракты на территории республик Дагестан, Ингушетия, Чеченской Республики и Ставропольского края.
Наибольшее количество террористических проявлений по-прежнему фиксируется на Северном Кавказе, отметил Бортников.
Комментарии
"В текущем году удалось задержать 236 бандитов" это те бандиты, которые лайки ставят в интернетах?