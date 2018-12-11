Фото: altai-republic.ru
Новым главой Кош-Агачского района Республики Алтай избран Серикжан Кыдырбаев — единогласно за него проголосовали депутаты местного совета.
Отметим, что кресло прежнего главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева "обросло" громким коррупционным скандалом. Руководителя муниципального образования обвинили в особо крупном взяточничестве.
Серикжан Кыдырбаев родился 13 сентября 1974 года в Мухор-Тархате Кош-Агачского района. В 1996 году окончил Бийский государственный педагогический институт, в 2008 году — Академию управления МВД России. С 1997 года служил в органах внутренних дел Российской Федерации.
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