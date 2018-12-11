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Глава Барнаула Сергей Дугин поручил социальным службам города взять шефство над девочкой, которая обожгла ноги в луже с кипятком, образовавшейся в результате коммунальной аварии.
В пресс-центре городской администрации отмечают, что данные о состоянии здоровья ребенка оперативно поступают градоначальнику. Сергей Дугин поручил своему заместителю Александру Артемову совместно с руководством СГК проработать вопрос помощи семье в проведении лечения и реабилитации пострадавшего ребенка.
В Сибирской генерирующей компании, в свою очередь, сообщили, что приносят извинения пострадавшей девочке, ее родителям, и заверили, что будут использованы все необходимые средства для обеспечения лечения и восстановления здоровья ребенка.
В данный момент СГК проводит служебное расследование.
Напомним, что по факту получения ожогов ребенком Следственный комитет проводит проверку.
Комментарии
Господа полицейские трое суток забивали невиновного человека - забили насмерть. И их просто уволили. Поэтому с девочкой это цветочки, можно извиниться и забыть
летом в Сочи мальчишку в люк смыло и виноватых не нашли, а тут ожоги...