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Глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Новосибирска Александр Люлько сообщил, что муниципальные власти намерены внедрить в работу городских медучреждений автоматизированную систему голосовых сообщений. Об этом пишет РБК.
Программа была разработана резидентом новосибирского технопарка компанией IVoice Technology в рамках реализации проекта "Умный город". В рамках выездной пресс-конференции Люлько рассказал, что технологии искусственного интеллекта уже внедряются как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях.
"Робот принимает одновременно несколько тысяч звонков, то есть проблема, которая у нас возникала, что мы звоним в аптеку или больницу и не можем дозвониться, она практически с внедрением этой технологии будет решена, — сказал Люлько. — Робот, который распознает голос, поддерживает разговор, записывает позвонившего клиента на прием к врачу с учетом жалоб и пожеланий. Одновременно робот может принять несколько тысяч звонков, таким образом, вопрос дозвона в поликлинику будет решаться 100-процентно".
Внедрение голосового помощника поможет не только облегчить запись пациентов к врачам, но и усовершенствовать работу регистратуры. "Например, заменить систему карточек электронной системой документооборота. Также можно использовать эту разработку для голосового заполнения истории болезни пациента во время приема врача", — говорится в сообщении мэрии Новосибирска. Директор IVoice Technology Андрей Заворин рассказал изданию, что проект по внедрению голосового помощника в городские поликлиники является пилотным. "Они запустят его после проверки на ошибки, после проверки на совместимость со своей CRM, со своей телефонией", — рассказал Заворин.
Он отметил, что для внедрения голосового помощника в сеть городских поликлиник требуется немного времени и незначительные средства. Заворин пояснил, что внедрение голосового помощника займет от нескольких дней до двух недель. Стоимость внедрения, по словам директора IVoice Technology, колеблется от 30 тыс. руб. до 150 тыс. руб.
Комментарии
Очень круто. Это уже наше будущее.