Мобильный пункт фонда "Облака" с 2015 года помогает жителям Барнаула дать вторую жизнь ненужным вещам и поддержать малоимущие семьи, которые так остро нуждаются в одежде и обуви.
В субботу, 15 декабря 2018 года, он будет развернут вот уже в 18 раз.
По данным статистики, в Алтайском крае каждый шестой житель находится за чертой бедности, испытывая трудности в приобретении продуктов и вещей.
Помочь этим людям можно легко и просто: заглянуть в свой шкаф, провести там ревизию и принесите уже ненужные вам, но необходимые для кого-то другого вещи на Мобильный пункт. Ваша ненужная одежда и обувь в хорошем состоянии могут подарить тепло и заботу нуждающимся детям и взрослым.
Мобильный пункт приема вещей будет развернут с 11:00 до 17:00 в Новоалтайске на втором этаже торгового центра "Парк" (павильон рядом с обувным центром "Монро").
Список целых и чистых вещей в хорошем состоянии, которые могут пригодиться нуждающимся:
1. Детская одежда и обувь;
2. Детские игрушки, развивающие игры, новая канцелярия, иллюстрированные книги от 0+;
3. Детское постельное белье, полотенца;
4. Детское питание: пюре, каши, смеси;
5. Одежда и обувь для взрослых. Размеры самые ходовые - женская обувь 37-38, мужская обувь - 42-43;
6. Кухонная утварь: посуда, кастрюли, столовые приборы и др.;
7. Детская мебель: столики, стульчики, матрасы, детские кроватки, пеленальные столики;
8. Одежда и пеленки для новорожденных.
Вся информация о Мобильном пункте приема вещей в группе ВКонтакте.
Всех неравнодушных будут ждать 15 декабря с 11:00 до 17:00 в ТЦ "Парк" г.Новоалтайска.
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Комментарии
Переобулись на машину себе больше не просят
Хочешь накормить голодного дай ему удочку а не рыбу, только вот удочек в России на всех не хватает
хм. удочку.. рыбалка платная. налоги. откаты.взятки
хорошо что хоть хворост пока разрешили бесплатно собирать