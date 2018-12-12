Среда, 12 Декабрь, 08:54

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Что вы читаете в новогодние праздники?

Спецпроекты

$ 66,5
€ 75,62
241135
Обь
40см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Каждый шестой житель Алтайского края находится за чертой бедности

, ИА "Амител"
Благотворительный фонд "Облака" предлагает общими усилиями хоть немного исправить эту угнетающую статистику

Мобильный пункт фонда "Облака" с 2015 года помогает жителям Барнаула дать вторую жизнь ненужным вещам и поддержать малоимущие семьи, которые так остро нуждаются в одежде и обуви.

В субботу, 15 декабря 2018 года, он будет развернут вот уже в 18 раз.

По данным статистики, в Алтайском крае каждый шестой житель находится за чертой бедности, испытывая трудности в приобретении продуктов и вещей.

Помочь этим людям можно легко и просто: заглянуть в свой шкаф, провести там ревизию и принесите уже ненужные вам, но необходимые для кого-то другого вещи на Мобильный пункт. Ваша ненужная одежда и обувь в хорошем состоянии могут подарить тепло и заботу нуждающимся детям и взрослым. 

Мобильный пункт приема вещей будет развернут с 11:00 до 17:00 в Новоалтайске на втором этаже торгового центра "Парк" (павильон рядом с обувным центром "Монро").

Список целых и чистых вещей в хорошем состоянии, которые могут пригодиться нуждающимся:

1. Детская одежда и обувь; 

2. Детские игрушки, развивающие игры, новая канцелярия, иллюстрированные книги от 0+;

3. Детское постельное белье, полотенца;

4. Детское питание: пюре, каши, смеси;

5. Одежда и обувь для взрослых. Размеры самые ходовые - женская обувь 37-38, мужская обувь - 42-43;

6. Кухонная утварь: посуда, кастрюли, столовые приборы и др.;

7. Детская мебель: столики, стульчики, матрасы, детские кроватки, пеленальные столики;

8. Одежда и пеленки для новорожденных. 

Вся информация о Мобильном пункте приема вещей в группе ВКонтакте

Всех неравнодушных будут ждать 15 декабря с 11:00 до 17:00 в ТЦ "Парк" г.Новоалтайска.

#фондоблака #мобильныйпунктприемавещейвновоалтайске #новоалтайск #барнаул

#добро #дети #благотворительность #присоединяйтесь#творидобро#счастьеесть #сбор #акция #добрыедела#поможемвместе#благотворительныйфонд #фондоблака#облакафонд #помочьребенку#пожертвование #барнаул#барнаул22 #томск #кемерово #новосибирск#нск#екатеринбург #людибарнаула #мамыбарнаула#детибарнаула #барнаулпомогает#регион22

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

12.12.2018 07:35
гость

Переобулись на машину себе больше не просят

0  0
12.12.2018 07:50
- гость -

Хочешь накормить голодного дай ему удочку а не рыбу, только вот удочек в России на всех не хватает

0  0
12.12.2018 08:53
- гость -

хм. удочку.. рыбалка платная. налоги. откаты.взятки
хорошо что хоть хворост пока разрешили бесплатно собирать

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:43
В Страсбурге неизвестный застрелил трех человек 0
08:38
Российские космонавты добрались до отверстия в корабле "Союз МС-09" 0
08:31
Елена Греб: "Планы на 2019 год у нас амбициозные" 1
08:17
Как вести себя на новогоднем корпоративе, чтобы потом не было стыдно 60
08:06
Элитную квартиру в теплых тонах продают в центре Барнаула за 10,9 млн руб. 0
07:50
Афганские хроники: фотовоспоминания о десятилетнем конфликте 47
07:34
Тайны имплантации зубов, или что врачи скрывают от пациентов 0
07:19
Девочке, получившей ожоги в яме с кипятком в Барнауле, помогут с лечением 1
07:03
Каждый шестой житель Алтайского края находится за чертой бедности 3
06:48
Что празднуют россияне в День Конституции и почему это не выходной 30
06:32
Почему так дорого стоит электричество и из чего складывается тариф 4
06:25
"Сибирский борец": барнаульские спортсмены подтвердили звание лучших 0
06:17
Снегопады вернутся в Алтайский край 12 декабря 0
06:01
Сознательность на высоте: как народная дружина в Барнауле помогает полиции 0
05:10
Кошка месяц ждала хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии 0
04:11
Захарова ответила на слова депутата Рады об уничтожении Крымского моста 1
03:09
Путин продлил заморозку накопительной пенсии 1
02:21
В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300 3
01:07
Звезда "Универа" назвал камчатских зрителей "быдлом" 0
00:06
Цена европейского газа для Украины достигла рекордной суммы 1
23:56
Путин прокомментировал дело Бутиной 1
23:37
Около 60 картин пропали из описи имущества Петросяна и Степаненко 0
23:21
ГД приняла в первом чтении проекты о наказании за нарушения при техосмотре 0
22:49
Путин допустил изменение закона о митингах 0
22:39
Около 20 школьников в Петербурге обратились за медпомощью с отравлением 0
22:19
Отец Бутиной заявил, что она не будет оговаривать себя на суде 0
21:52
Жена футболиста Глушакова написала заявление в полицию из-за угроз от мужа 0
21:41
В ГИБДД хотят усложнить экзамен на права 4
21:22
Сбербанк не исключил смену названия 2
20:54
Более 4 млрд кибератак совершили на Россию в 2018 году 0
20:41
Застрявшие на китайском острове Хайнань туристы начали возвращаться в РФ 0
20:34
Журнал Time назвал человека года 0
19:51
Генпрокуратура: сбор подписей против онкобольных детей - это дискриминация 0
19:23
Альфа-банк опроверг слухи о продаже компании 0
19:08
Коротко о главном: лесной протест, Рерих и водовод "Алтай — Китай"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 11 декабря
18:51
Немецкие СМИ обнаружили наличие у Путина удостоверения Штази 0
18:39
Задержанные украинские моряки пожаловались на "пытку" русской поп-музыкой 6
18:21
Опрос: половина россиянок опасается стать жертвой насилия в семье 0
17:52
Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей 1
17:37
Житель Алтайского края под угрозой поджога дома отобрал деньги у пенсионера 0
17:23
В Алтайский край перевезли бывших смертников из свердловской колонии 7
17:15
Экс-члена избиркома и ее мужа судят в Барнауле за сбыт наркотиков 6
17:07
Госдума приняла закон о ежегодном повышении МРОТ 1
16:58
Селянин на Алтае украл у соседки набитую деньгами игрушку 0
16:36
Житель Алтая получил почти 10 лет за попытку убить двух мужчин топором 0
16:22
В Новосибирске мэрия внедрит роботов в городские поликлиники 1
16:15
Семье девочки, которая обожгла ноги в луже с кипятком, принесли извинения 2
16:03
ФСБ ликвидировала в 2018 году в России 65 боевиков 2
15:53
Новый глава избран в Кош-Агачском районе Горного Алтая 0
15:32
Стоять: штрафом до 300 тыс. грозят за въезд фур на старый мост в Барнауле 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.