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Житель Алтайского края приговорен к длительному сроку лишения свободы за покушение на убийство двух лиц, которое было совершено на территории соседней республики.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Горному Алтаю, 16 июня этого года ранним утром в помещении квартиры одного из жилых домов в селе Озерное Майминского района, в которой временно проживали рабочие из Алтайского края, злоумышленник, дождавшись, когда все уснут, взял топор и прошел в комнату, где все спали.
"После этого из личных неприязненных отношений, возникших вследствие происшедшего накануне с двумя из рабочих конфликта, 46-летний житель Усть-Калманского района с приложением значительной силы обухом топора нанес одному из потерпевших не менее двух ударов в область головы, причинив тем самым открытую черепно-мозговую травму, затем обухом топора, используемого им в качестве оружия, нанес еще не менее одного удара в область головы второму потерпевшему, причинив ссадины и кровоподтеки, припухлость правой височной области", — уточняют в СКР.
Довести свой умысел до конца злоумышленник не смог. Затем мужчина скрылся с места совершения преступления. Вскоре он был задержан. Суд приговорил обвиняемого к девяти годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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