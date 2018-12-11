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В России хотят закрыть самую первую колонию для пожизненно заключенных — "Черный беркут". В 2017 году там началось этапирование заключенных. Тех, кому смертную казнь заменили 25-летним сроком заключения, этапировали в Алтайский край, пишет ТАСС.
ИК-56 в городе Ивдель на севере Свердловской области ("Черный беркут") с 1983 года стала первым и единственным исправительным учреждением в СССР, где содержались осужденные, которым смертная казнь была заменена на содержание в особых условиях сроком от 15 до 20 лет. А с 1994 года стала первой колонией для пожизненно осужденных.
Она рассчитана на содержание 374 заключенных, в том числе тех, кому смертную казнь в порядке помилования заменили сроками до 25 лет заключения. На 1 января 2017 года в ней содержались 97 пожизненно осужденных и более 120 человек, кому смертную казнь заменили лишением свободы на определенный срок.
"Основные постройки в ИК-56 выполнены из дерева и на сегодняшний день имеют практически износ 100%, — сообщили во ФСИН. — С целью создания для отбывания наказаний осужденным условий, соответствующих действующему законодательству, ФСИН было принято решение об этапировании осужденных в новую ИК-6 особого режима в УФСИН по Хабаровскому краю ("Снежинка" — прим. ТАСС), где условия содержания соответствуют европейским стандартам".
Этапирование пожизненно осужденных из ИК-56 началось с сентября 2017 года, последний был переведен 9 августа 2018 года. А те, кому смертная казнь была заменена на 25 лет заключения, были этапированы в Алтайский край.
Кроме того, сообщили во ФСИН, "в связи с окончанием срока отбывания наказания за последние два года из ИК-56 освободились 27 осужденных (в 2017 году — 12, в 2018 год — 15 человек), которым смертная казнь была заменена на лишение свободы сроком на 25 лет".
В настоящее время ФСИН внесла предложение о ликвидации ИК-56.
Комментарии
Ну вот, а говорят и пишут, что все уезжают из Алтайского края-получается-брехня всё это.
Ну так пусть бы заключеннных и заставили строить, а то кормим их. Стройматериалы выделить и пусть работают
ну хоть одна хорошая новость
Растет количество министров на алтае и количество заключенных. Интересный показатель.
При этом население убывает.