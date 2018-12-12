Кто такие современные народные дружинники, чем они занимаются и на какие льготы могут рассчитывать — читайте в большом интервью, которое порталу Amic.ru дал основатель и бессменный руководитель Барнаульской дружины.

— Геннадий Васильевич, как давно вы возглавляете народную дружину в Барнауле? Легко ли согласились на эту должность?

— С 2010 года, с момента ее основания. Я являлся инициатором создания народной дружины в Барнауле, и логично получилось, что ее возглавил. После реформирования милиции на улице стало заметно меньше патрульных постовых. Это был один из факторов, почему появилась необходимость в дружине. Другая причина — попытка восстановить те добрые традиции, что были у нас в советское время.

К созданию Барнаульской дружины мы привлекли ряд узнаваемых людей: Героя России Александра Чернышева, кикбоксера, чемпиона мира Алексея Филюкова. Это было сделано, чтобы заинтересовать, обратить внимание людей, в частности, молодежи, а также сформировать положительную оценку народной дружины.

— Оплачивается ли эта работа? В чем состоят ваши функции как руководителя?

— Моя работа не оплачивается. Это общественная нагрузка, которую я выполняю добровольно наряду со своими должностными обязанностями. Часто по вопросам, связанным с деятельностью дружины, приходится задерживаться вечерами и в выходные. На руководителе лежит вся работа и ответственность. Это и отслеживание происходящих процессов в обществе, в том числе чрезвычайные происшествия; то, как воспринимается само движение; что, как часто и в какой тональности пишут о народной дружине в СМИ.

У меня, можно сказать, функции пропагандиста, организатора, отвечаю и за подбор кадров, особенно руководящих. Для 12 отрядов надо найти 12 человек, которые что-то умеют и хотят делать, и при этом готовы тратить свое время, отодвигая на второй план интересы семьи. Мы — юридическое лицо, поэтому у нас есть отчетность перед рядом государственных структур, этими функциями занимаюсь тоже я. У нас есть банковский счет, на который иногда поступают деньги от грантов, пожертвования, за ними надо правильно следить. Ответственность за это находится на мне и главном бухгалтере. Каждую неделю главный специалист готовит мне сводку, я это отслеживаю и корректирую.

— Народная дружина в Алтайском крае функционирует только в Барнауле или остальные города также обзавелись собственными подразделениями добровольцев?

— Во всех муниципалитетах Алтайского края созданы народные дружины. В регионе сейчас насчитывается около 5 тысяч дружинников. Мы с ними общаемся, помогаем налаживать работу. Добавлю, что дружинниками могут становиться только граждане, достигшие совершеннолетия. При вступлении в ряды дружины полагается удостоверение, памятка, куртка и повязка.

— Сколько человек сейчас числится в Барнаульской дружине? Есть ли какой-то лимит по приему новых дружинников?

— На сегодняшний день это 1090 человек, они разделены по районам, в среднем такие отряды насчитывают от 100 до 150 человек. В состав Барнаульской дружины входят 5 территориальных районов, отряд по линии МВД, отряд по линии алтайского линейного ГУВД на транспорте, отряд по линии ФССП. Последний создан недавно, у них часто бывают форс-мажоры, нарушение общественного порядка. При вскрытии дверей и произведении описи, сотрудников оскорбляют, им угрожают. Людей этих тоже надо поддерживать и защищать. Поэтому здесь очень важна роль дружинников.

Кроме того, барнаульские дружинники входят в отряд при УФСИН. Сотрудники полиции осуществляют контроль над поведением преступников, получивших условные сроки и находящихся среди простых людей. Когда сотрудники правоохранительных органов приходят домой к таким гражданам, многие из которых были ранее судимы, те часто ведут себя развязно. Отряд создан, чтобы обезопасить инспекторов, которыми к тому же часто являются женщины. Это, кстати, наш передовой опыт, который мы стараемся транслировать на всю страну и инициировать создание подобных подразделений дружины.

Когда вышел федеральный закон, который возложил на муниципалитеты обязанность по содействию в развитии движения народных дружин, был создан координирующий штаб — штаб отрядов народной дружины города. Возглавляет его первый замглавы администрации Барнаула Вячеслав Генрихович Франк. Когда штаб начал работать, мы определились, что у каждого участкового в идеале должно быть 6-7 дружинников. Сейчас до этой цифры мы еще не дошли, и 1090 человек это, конечно, не предел. Но при этом мы видим, что люди, которые хотели стать дружинниками, часто находят нас сами и вступают в ряды. Сейчас для привлечения новобранцев приходится вести активную пропаганду, хотя потенциал в обществе еще есть.

— Расскажите про отличительные знаки дружинника. Есть ли у вас своя эмблема, гимн, флаг?

— Начну с того, что всю символику утвердила администрация Барнаула. Куртка дружинника синего цвета. На мой взгляд, он эстетичный. На ней присутствуют светоотражающие полосы, на спину нанесена фраза "Народная дружина". Обращает на себя внимание и символ, расположенный в нагрудной части куртки. За основу взята идея значка дружинника советских времен, дополнительно добавлены герб города и само слово — "Барнаул". Дополняет атрибуты красная повязка из светоотражающего материала.

Что касается иной символики, то у дружины есть собственный флаг. Он имеет красный околышек по аналогии с флагом Алтайского края, бирюзовый фон перекликается с флагом Барнаула, кроме того, сюда включены символы каждого из пяти районов города. Своего гимна у барнаульской дружины пока нет. Но и существующей символики достаточно. В городе нас уже давно узнают и относятся с уважением.

Каждому дружиннику мы вручаем специально разработанную памятку о правах и обязанностях. В ней сказано, что всегда следует помнить о бдительности, безопасности своей и окружающих, сохранять самообладание, не поддаваться панике и не принимать опрометчивых решений, которые могут повлечь отрицательные последствия. Памятка снабжена иллюстрациями для лучшего запоминания.

— В каких документах прописаны права и обязанности дружинника? Какими льготами они обладают?

— На этот счет есть два основополагающих закона. В 2014 году был принят краевой закон "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Алтайского края", а незадолго до этого вышел федеральный закон — "Об участии граждан в охране общественного порядка".

В этих документах прописаны права и обязанности дружинника. Если перечислять кратко основные из них, то дружинник имеет право делать замечания, требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные действия, принимать меры по охране места происшествия, оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее обязанностей, применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных законом, например, в целях самообороны.

Есть у дружинника и ряд обязанностей. Среди них — соблюдать требования закона, при объявлении сбора дружины — прибывать на него в установленном порядке, соблюдать права и законные интересы граждан и общественных организаций, принимать меры по предотвращению правонарушений, выполнять требования уполномоченных сотрудников, оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях (наши дружинники спасли несколько человек), иметь при себе и предъявлять по требованию удостоверение. Народные дружинники могут привлекаться к охране общественного порядка в их учебное или рабочее время с согласия руководителя организации.

Теперь что касается льгот. Работодатель может предоставлять дружиннику до 5 дней оплачиваемого отпуска и до 10 — неоплачиваемого. Это закреплено в подписанном трехстороннем соглашении между администрацией Барнаула, работодателями и профсоюзами на 2018-2020 годы. Социальной защитой дружинников занимается субъект федерации. У нас все дружинники по закону в обязательном порядке застрахованы.

Кроме того, для дружинников предусмотрен ряд привилегий. Органы местного самоуправления могут выдавать проездные билеты (у нас это ранее практиковалось), объявлять благодарность. Если есть возможность, то производится и денежное премирование. Что касается барнаульской дружины, то ее представителей уже три раза премировали в этом году, до конца года выплаты будут сделаны в четвертый раз. Премии отличившимся дружинникам вручает лично глава города Сергей Иванович Дугин. Помимо прочего, награждают активистов и ценными подарками. Отмечу, что для дружинников из сельской местности возможна компенсация на топливо.

Кроме того, предполагается денежное поощрение дружинникам, участвующим в раскрытии преступлений и задержании преступников. За особые заслуги дружинники могут представляться к наградам Алтайского края и Российской Федерации. У наших дружинников, к сожалению, таких наград пока нет, но я об этом мечтаю.

Уже немало было случаев, когда наши дружинники проявляли выдержку и самоотверженность. Приведу конкретные примеры. Летом в Казенной Заимке садовод потерял сознание от жары, разбил до крови голову при падении. Его заметили проезжавшие мимо дружинники, оказали первую помощь и находились рядом до прибытия скорой. Зимой в Научном городке человеку стало плохо с сердцем, он потерял сознание, и его тоже заметили дружинники. Человеку помогли, дали необходимое лекарство, поддержали до приезда кареты неотложной помощи. В составе дружины у нас есть и медики, прошедшие необходимую подготовку и ведущие врачебную деятельность.

Также наши дружинники оказывали первую неотложную помощь пострадавшим в аварии, случившейся на трассе Барнаул — Бийск.

Еще вспоминается случай, когда дружинник пришел на помощь мужчине, лежавшему на улице. Люди проходили мимо, думая, что человек пьяный. Наш дружинник подошел к мужчине и заметил, что водкой от него не пахнет, но человек при этом находится в невменяемом состоянии. Приехавшая скорая помощь констатировала разрыв мочевого пузыря, еще несколько минут, и мужчина бы умер. Позже оказалось, что он был избит, по этому факту было заведено и раскрыто уголовное дело.

— Расскажите про центр подготовки дружинников в Барнауле. Когда он начнет работу? Кто будет заниматься обучением активистов?

— Центр находится по адресу улица Деповская, 17 "а", он занимает второй этаж бойлерной. Здание принадлежит муниципалитету, его площадь — примерно 300 кв. м. Мы планируем, что после окончания ремонта там появится полноценный спортивный зал, методический кабинет, музейный уголок, фитнес-зал, сауна. Словом, это будет полноценный дом для дружинников, чтобы можно было бы и отдохнуть, и позаниматься спортом. Уже многое сделано, ремонт почти завершен. Из наиболее трудоемкого осталось приобрести и постелить мягкое покрытие — маты.

Для будущего музейного уголка мы собираем разного рода экспонаты и, пользуясь случаем, хотелось попросить у читателей портала Amic.ru — если у вас сохранились грамоты дружинников советских времен, газетные публикации или что-то подобное, передать их в дар. Постепенно мы уже расширяем нашу коллекцию. Так, недавно нашли вывеску штаба дружинников, значок, несколько дипломов и т. п.

Мы мечтаем, что наш центр начнет работу в 2019 году. Планировали открытие в этом году, но проявились дефекты помещения — протекла крыша, необходимо было полностью сменить проводку, двери, систему отопления. Кроме того, у нас есть определенные сложности с финансированием, поэтому все работы идут за счет добровольцев и пожертвований. Мы очень благодарны всем, кто оказывает посильную помощь. Сейчас нам, к примеру, требуются спортивные снаряды. Может быть, у кого-то дома есть ненужные вещи для фитнеса (гантели, гири, эспандеры), мы с благодарностью примем их для нашего спортивного зала.

Будущий центр для дружинников курирует спортивный клуб "Росс". Он планирует организовать обучение мужчин боевым единоборствам, а также всех дружинников — приемам самообороны. Кроме этого, у нас есть предложения от разных спортивных структур. Главными же партнерами будут полиция и УФСИН, у которых есть свои методисты, которые будут преподавать методику ведения патрулирования, методику поиска, личного сыска.

— Как пришла идея дополнительно организовать в Барнауле еще и кибердружину? Сколько человек в ней состоит, кто они по своей основной профессии?

— Не секрет, что есть такое понятие как экстремизм. И он сейчас активно распространяется через соцсети, поэтому различные посты, мемы в Интернете просматривают "люди в погонах". Они кое-что находят, но многое и не обнаруживают. Как мне кажется, это не очень производительная трата времени оперработников, так как среди огромного количества "мусора" в интернете редко находится что-то значимое. Именно для того, чтобы оказать содействие органам внутренних дел, в Барнауле и была создана кибердружина для поиска настораживающей информации и ее последующей передачи. Тем более, в системе МВД есть структуры (среди них — Центр противодействия экстремизму) и на местах в аппаратах уголовного розыска есть сотрудники, чья специализация — профилактика экстремизма.

Мы нашли ребят, которые любят работать в соцсетях, и создали из них кибердружину. При этом мне не хотелось бы раскрывать какие-то подробности, касающиеся их личности. Они информируют органы правопорядка о правонарушениях. Могу лишь сказать, что отдельные граждане считают их работу чуть ли не доносом, но это совсем не так. Думаю, для всех здравомыслящих людей это очевидно. Особенно в контексте появляющихся "групп смерти", которые публикуют так называемые "задания" для подростков. Выявление в том числе и подобных сволочей — одна из задач нашей кибердружины.

— Сколько преступлений помогли выявить барнаульские дружинники в текущем году?

— Начну со свежей статистики. Так, с участием народных дружинников в Барнауле за неделю раскрыто одно преступление, а с начала года — уже 53. Нередко раскрываются преступления, которые в Уголовном кодексе именуются как "угроза убийством". Подчеркну, что профилактику убийства можно вести только путем возбуждения дела за саму угрозу лишить человека жизни. Потому как опыт показывает, что убийство часто следует за угрозой. Сначала человек может несколько раз угрожать, а потом действительно возьмет и убьет.

Кроме того, дружинники раскрывают преступления по закладке наркотиков, хулиганским выходкам, кражам. Результат у нас, может быть, кому-то покажется скромным, но он есть. За эти реальные цифры мы можем отчитаться перед любым контролирующим органом или лицом.

— Как полиция относится к деятельности общественников? Нет ли c их стороны какого-то пренебрежительного отношения?

— На первых порах, когда еще не был принят федеральный закон, не стану скрывать, было предвзятое отношение. Но в 2014 году сначала вышел закон, а затем последовала и директива о взаимодействии с органами внутренних дел. В документе, в частности, говорилось, что работа с общественностью — одно из приоритетных направлений в деятельности МВД. В первую очередь речь, конечно, шла о народных дружинах.

Постепенно предвзятое отношение ушло. Сейчас взаимодействие полиции с дружинниками облечено в форму приказа и регламентируется должностными инструкциями. Полиция относится к дружинникам очень внимательно. К примеру, каждый понедельник на аппаратном расширенном совещании руководство УВД города докладывает главе Барнаула о результатах работы дружины за неделю.

Полиция все больше доверяет дружинникам, например, это проявляется в такой функции, как охрана общественного порядка. Так, в ходе эстафеты огня Универсиады по Барнаулу один из участков движения охранялся почти 300 дружинниками. Опять же, большая роль возлагается на дружину в День Победы в ходе акции "Бессмертный полк Алтая". Так, ограничивающая цепочка на площади Советов формируется исключительно из дружинников. Поэтому полиция к нам относится уважительно и со всей серьезностью. Ведь люди каждый день выходят в неизвестность, рискуют собой, своим здоровьем, как и любые сотрудники правоохранительных органов.

— Какой самый распространенный тип правонарушений выявляют дружинники?

— О преступлениях мы уже говорили ранее, но куда больше, конечно, выявляется именно правонарушений. Среди них — хулиганство, распитие спиртного, нецензурная брань в общественных местах. Также это нарушение пешеходами правил дорожного движения, например, переход дороги в неположенном месте. Назову конкретные цифры. За неделю с участием дружинников выявлено 146 административных правонарушений, а с начала года — уже 5032.

Существует такое понятие как профилактический учет граждан, сюда относятся те, кто за решетку, что называется, "просится", или те, кто уже освободился, в том числе досрочно. Это головная боль уголовного розыска и участковых инспекторов. Вышедшие из мест не столь отдаленных думают, что здесь все их будут бояться. Проверка их поведения на свободе очень непростое дело и всегда встречает противодействие со стороны проверяемых. В случае, когда участковый не один, а с дружинником, с ним разговаривают куда вежливее и спокойнее. С начала года при активном содействии и помощи дружинников проверено 4507 граждан. Подобная профилактика — это, с одной стороны, психологическое воздействие, чтобы человек понимал, что он под контролем и новое дело без возмездия будет трудно "провернуть". С другой стороны, опытный инспектор уже при осмотре может заметить, как ведет себя подопечный, какая дома обстановка и т. д.

— Фиксировались ли случаи, когда сам дружинник совершал что-либо противоправное?

— У нас фиксировались случаи, когда в дружину пытались вступить ранее судимые. И самый большой парадокс, что некоторые шли с благими намерениями. Но закон нам не позволяет принимать таких людей. Были и те, которые просто получили корочки и захотели уйти. Причины разные — ребенок родился, жена против, некогда, не хочется рисковать. Мы от таких лиц без жалости избавляемся, здесь налицо нарушение устава — отказ от выполнения прямых обязанностей. Удостоверение продляется каждый год, и если печати за текущий год нет, то человек больше не является дружинником. Фактов превышения должностных полномочий, использования их в личных целях пока, к счастью, не было и, надеюсь, не будет.

— По каким основаниям могут исключить из дружины?

— По тем же основаниям, которые препятствуют включению в дружину. Если дружинник получит судимость, то будет исключен. Полиция по нашему запросу регулярно проверяет всех дружинников. Никто не застрахован, например, от того же ДТП. Это в перспективе может обернуться уголовным делом и судимостью, если суд посчитает, что человек был виновен. Исключить могут, если у человека наблюдается алкогольная или наркотическая зависимость. Если не выполняются требования Устава — это тоже основание для исключения из дружины.