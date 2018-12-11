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Полиция задержала в алтайском селе Волчиха местного жителя 1968 года рождения, который подозревается в вымогательстве денег у пенсионера.
Как сообщили в ГУ МВД по краю, накануне днем мужчина через окно проник в дом пенсионера 1942 года рождения и под угрозой совершить поджог жилища потребовал отдать ему денежные средства.
В итоге потерпевший отдал злоумышленнику тысячу рублей. Забрав деньги, мужчина открыл изнутри входную дверь и скрылся в неизвестном направлении.
В этот же день подозреваемый был задержан. Похищенные деньги он потратил на алкоголь. Установлено, что в этом году мужчина уже задерживался за совершение аналогичного преступления.
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