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Немецкая газета Bild сообщила об обнаружении документа в архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко — Stasi, или "Штази" по-русски). По информации издания, документ был обнаружен при изучении архивов бывшего управления "Штази" в Дрездене.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу корреспондента РБК прокомментировать сообщение Bild предложил обращаться в Службу внешней разведки (СВР).
"Я могу предположить следующее: как известно, в то время, во времена Советского Союза, КГБ и "Штази" были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями", — добавил Песков.
РБК направил запрос официальному представителю Службы внешней разведки Сергею Иванову.
В середине 1980-х годов закончивший Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки) Путин был направлен на работу в ГДР. В официальной биографии президента на сайте Кремля говорится, что в 1985–1990 годах он "проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене" и дослужился до должности старшего помощника начальника отдела в звании подполковника.
"У меня хорошо шла работа. Считалось нормальным, если во время работы в загранкомандировке было одно повышение в должности. Меня повышали дважды", — вспоминал сам Путин.
Известно, что в 1989 году Путин был награжден бронзовой медалью "За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР". Однако, как отмечает Bild, о его связи со спецслужбой ГДР до сих пор не знали даже в управлении федерального комиссара по отчетам "Штази" (Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, BStU).
Ветеран внешней разведки, кандидат исторических наук Михаил Любимов рассказал РБК, что удостоверения для сотрудников КГБ в "Штази" выдавались регулярно. "Это абсолютно техническая история, и ничего в этом необычного нет. Мы со "Штази" тесно сотрудничали. Более того, информация, которая шла из разведки ГДР, была очень ценной — данные о НАТО в том числе <...> Постоянно нужно было иметь контакт с восточно-германской разведкой, отдельные товарищи [из КГБ] ездили туда, а для этого нужен был пропуск. Удостоверения выписывали, чтобы попасть в заповедные секретные места, в то же здание управления "Штази", — сказал Любимов.
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