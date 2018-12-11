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Альфа-банк опроверг информацию о продаже банка. Никаких переговоров по данному поводу не ведется, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу финансовой организации.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на семь источников сообщило, что владельцы банка, в частности Михаил Фридман, якобы обсуждает возможную продажу Альфа-банка с ВТБ и итальянским UniCredit.
"Мы категорически опровергаем слухи о продаже. Никаких переговоров не было и не ведется", — подчеркнул собеседник агентства.
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