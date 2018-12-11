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Прокуратура усматривает признаки дискриминации онкобольных детей, за выселение которых из арендованной квартиры в Москве собирают подписи. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
"Пока это выглядит как дискриминация детей по признаку, что они больны таким заболеванием", — сказал он, уточнив, что речь идет о неофициальных результатах прокурорской проверки, которая еще продолжается.
Ранее на портале "Такие дела" появилось сообщение о том, что жительница одного из многоквартирных домов в Москве собирает подписи за выселение семей с онкобольными детьми. Квартиру семьям, приехавшим с детьми для лечения, снимает благотворительный фонд. В письме для сбора подписей говорится, что дети, так как ходят в масках, могут быть "заразными" и опасными для окружающих.
Куренной напомнил, что по данному факту прокуратура проводит проверку. Он уточнил, что действительно есть желание ряда жильцов дома ограничить пребывание онкобольных детей в квартире, которую для них снял фонд на официальных основаниях. "И они не желают видеть этих детей на своей общей территории", — сказал Куренной, отвечая на вопросы на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир". Он подчеркнул, что сейчас прокуроры оценивают законность этой инициативы.
Куренной сообщил, что также будет рассмотрен вопрос о предостережении в адрес управляющей компании о недопустимости нарушений закона. "Об ответственности пока говорить рано. Но петиция эта основана не на законе и не на этических нормах", — заключил он.
Помимо прокуратуры, свою проверку проводят следователи СК. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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