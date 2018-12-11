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Первая группа из более 300 туристов, застрявших на острове Хайнань, прилетела в Казань 11 декабря. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на принимающую сторону — турфирму Hainan Pearl River Int'L Travel Service.
Собеседник агентства уточнил, что в Казань на чартерном рейсе прибыли 369 туристов из РФ.
Накануне появилась информация о том, что "ИрАэро" приостановила программу полетов в КНР из-за задолженности туроператора "Жемчужная река".
За границей остаются порядка 1,5 тысячи клиентов "Жемчужной реки". В "ИрАэро" заявили о готовности вывезти всех за свой счет до 15 декабря.
В данный момент перевозчик готовит документы для подачи в суд. Долг туроператора оценивается в 2,3 миллиона долларов.
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