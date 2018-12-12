Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 114 квадратных метров продают в центре Барнаула за 10,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в элитном кирпичном доме на улице Пролетарской в отдалении от шумных улиц, но в районе с развитой инфраструктурой.
"Комфорт и безопасность жильцам дома обеспечен — ухоженная закрытая охраняемая территория, подземная парковка, консьерж. Квартира с удобной и функциональной планировкой", — подчеркивает автор объявления.
В квартире обустроен просторный холл, кухня-гостиная, три спальни, два санузла. Отделка квартиры выполнена из высококачественных материалов в теплых тонах в классическом стиле с использованием оригинальных дизайнерских решений.
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