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В ГИБДД собираются "закрыть" информацию о маршруте движения в ходе экзамена на получение водительских прав. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу отделения экзаменационной работы ведомства Николая Гилякова.
В данный момент на сайте инспекции находится список утвержденных маршрутов, и автошколы "натаскивают" учеников заранее.
"Мы предлагаем вернуться к старой схеме, которая существовала до 2014 года, когда только экзаменатор знает маршрут, и он по ходу движения в реальных условиях дает команды экзаменуемому", — цитирует агентство слова Гилякова, произнесенные на выступлении по итогам семинара по безопасности движения.
По его словам, инспекторы будут до экзамена утверждать маршруты по каждой категории транспортного средства. При этом на маршрутах будут отсутствовать аварийно-опасные участки.
Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что новый экзамен на водительские права будет строже и с упором на практическое вождение. Для того чтобы уделить этому компоненту больше времени, "площадка" и "город" будет объединены в одну часть.
Все нововведения хотят прописать в проекте реформы экзамена.
Комментарии
Город проще автодрома.