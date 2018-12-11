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Россиянка Мария Бутина, которой в Штатах инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, не собирается оговаривать себя на суде и брать на себя несуществующую вину. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ее отца Валерия Бутина.
Ранее появилась информация, что суд столичного округа Колумбия в Штатах назначил на 12 декабря слушания, на которых Бутина изменит свои показания и может признать себя виновной по одному или нескольким пунктам обвинения. Ранее адвокаты Бутиной и прокуратура США подали совместное прошение о проведении слушаний по поводу сделки граждан РФ с федеральными прокурорами, которые прежде предъявили ей обвинения в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства России на территории США.
"Домысливать — деталей я не знаю… Я сегодня с ней разговаривал, только она тоже ничего не сказала такого..., кроме того, что… не собирается она никого оговаривать, и себя не будет оговаривать, и вину никакую брать на себя несуществующую тоже не будет", — цитирует агентство слова Бутина.
Отец отметил, что девушка остается в одиночной камере, куда, как сообщалось ранее, ее поместили в ноябре. Общаться с родственниками по телефону Марии разрешают лишь в те два часа, когда ей разрешено покидать камеру. Бутин пояснил, что детали дела они не обсуждают, поскольку это запрещено судом.
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