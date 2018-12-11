Фото: fratria.ru
Жена игрока столичной футбольной команды "Спартака" Дениса Глушакова Дарья написала заявление об угрозах со стороны мужа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на адвоката супруги Сергея Жорина.
По словам защитника, угрозы связаны с бракоразводным процессом: футболист якобы хотел, чтобы его жена отказалась от исковых требований. Адвокат отметил, что к заявлению прикреплены доказательства. Идет доследственная проверка, уголовное дело на данный момент не возбуждали.
В сентябре Глушаков подал иск к жене о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства несовершеннолетних детей.
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