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Около 20 учеников одной из школ Красного Села в Петербурге обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах города.
"Около 20 детей обратились за помощью к медиками в школе в Красном селе. По предварительным данным, дети отравились неустановленным веществом", — сказал собеседник агентства.
Число и состояние пострадавших уточняется.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что дети могли отравиться хлором.
Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.
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