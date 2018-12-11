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Около 20 школьников в Петербурге обратились за медпомощью с отравлением

, ИА "Амител"
Состояние пострадавших уточняется

Фото: lezgigazet.ru

Около 20 учеников одной из школ Красного Села в Петербурге обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах города.

"Около 20 детей обратились за помощью к медиками в школе в Красном селе. По предварительным данным, дети отравились неустановленным веществом", — сказал собеседник агентства.

Число и состояние пострадавших уточняется.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что дети могли отравиться хлором.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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