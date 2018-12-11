Путин допустил изменение закона о митингах

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Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что допускает корректировку закона о шествиях и митингах, передает агентство "РИА Новости".
"Почему нет? Надо только подумать, взвешенное решение принять. Но я обратил бы ваше внимание и на другие слова", — отметил глава государства.
Отвечая на предложение председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, президент отметил, что глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева во время своих задержаний умела находить компромисс с правоохранительными органами и властями.
"Понимаете, значит, в условиях действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать. Тем не менее посмотреть на возможность каких-то корректировок в законе вполне возможно, почему нет?" — добавил Путин.
Федотов в ходе заседания заявил, что арест правозащитника Льва Пономарева диктует необходимость реформы действующего закона "О митингах".
"Арест 77-летнего Льва Пономарева ставит вопрос о необходимости совершенствования законодательства о митингах и демонстрациях и формирования культуры свободы собраний — без издевательских отказов в согласовании, без неопознанных казачьих нагаек, без провокаций со стороны организаторов", — подчеркнул он.
Глава СПЧ также напомнил, как в октябре 2010 года Алексеева добилась согласования митинга на Триумфальной площади в защиту 31-й статьи Конституции РФ "О свободе собраний" (в рамках этой акции годом ранее ее задержали).
"Полицейские, которые совсем недавно тащили ее в автозак, вкрадчиво повторяли в мегафон (я это слышал собственными ушами): "Граждане, проходите на митинг", — рассказал Федотов.
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