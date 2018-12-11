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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что допускает корректировку закона о шествиях и митингах. Об этом пишет РБК, ссылаясь на РИА Новости.
"Почему нет? Надо только подумать, взвешенное решение принять. Но я обратил бы ваше внимание и на другие слова", — цитирует издание слова российского лидера.
В ответ на предложение председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, Путин отметил, что глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева в ходе своих задержаний умела находить компромисс с правоохранителями и властями.
"Понимаете, значит, в условиях действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать. Тем не менее посмотреть на возможность каких-то корректировок в законе вполне возможно, почему нет?" — добавил президент.
Федотов на заседании заявил, что арест правозащитника Льва Пономарева диктует необходимость реформы действующего закона "О митингах".
"Арест 77-летнего Пономарева ставит вопрос о необходимости совершенствования законодательства о митингах и демонстрациях и формирования культуры свободы собраний — без издевательских отказов в согласовании, без неопознанных казачьих нагаек, без провокаций со стороны организаторов", — подчеркнул Федотов.
Глава СПЧ также напомнил, как в октябре 2010 года Алексеева добилась согласования митинга на Триумфальной площади в защиту 31-й статьи Конституции РФ "О свободе собраний".
"Полицейские, которые совсем недавно тащили ее в автозак, вкрадчиво повторяли в мегафон (я это слышал собственными ушами): "Граждане, проходите на митинг", — цитирует издание слова Федотова.
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