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Около 60 картин пропали из описи имущества, которая была составлена в рамках бракоразводного процесса артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката юмориста Сергея Жорина.
"Мы в рамках ознакомления с описью имущества в Хамовническом суде обнаружили сегодня, что пропало две страницы, на которых было 60 самых ценных картин. Надеюсь, что эти объекты искусства пропали только из описи, но не пропали из квартиры, в которой в данный момент проживает Степаненко", — отметил адвокат.
По его словам, данная опись была передана судебными приставами-исполнителями представителю Степаненко для дальнейшей передачи в суд. "В связи с этим суд запросил весь материал исполнительного производства вместе с фотографиями предметов искусства, которые были сделаны в процессе описи. Теперь будет установлено, что потерялось и по чьей вине", — сказал Жорин.
Следующее заседание по разделу имущества бывших супругов назначено на 27 декабря. Хамовнический суд Москвы 16 ноября официально расторг брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
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