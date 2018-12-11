Фото: news.webalta.ru
Марии Бутиной грозит в США 15 лет ни за что, заявил президент РФ Владимир Путин, при этом отметив, что он опросил всех руководителей спецслужб и выяснил, что о ней ничего не знают. Об этом пишет РИА Новости.
"Эта вот девушка несчастная сидит, наша Бутина, ей грозит 15 лет лишения свободы, за что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, у нас публичное мероприятие, да мне и скрывать нечего, для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб, кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает, единственное, что о ней кто-то что-то знает — в Совете Федераций, она у кого-то из замов что ли работала, все. Ей за это 15 лет может быть назначено, это вообще что такое? Изначально придумывать, чего ей накрутят на эти 15 лет", — сказал Путин на заседании СПЧ.
Марию Бутину задержали в США в июле. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
Комментарии