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Средняя цена импортного природного газа для Украины в ноябре составила рекордные 339 долларов за тысячу кубометров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на УНИАН и данные Государственной фискальной службы Украины.
Ведомство рассчитало среднюю стоимость природного газа во время его таможенного оформления при ввозе на территорию страны.
Месяцем ранее топливо из-за рубежа обходилось Киеву примерно в 323 доллара за тысячу кубов.
В марте коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина закупает европейский газ в четыре раза дороже, чем российский.
Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже. Предметом исков стали контракты на поставку и транзит газа. Согласно соглашению от 2009 года, украинская компания обязана каждый год оплачивать оговоренное количества газа в рамках условия "бери или плати". Киев проигнорировал договор и прекратил закупку российского топлива.
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