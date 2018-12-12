Фото: barnaul.org
Социальное сопровождение организуют для семьи девочки, упавшей в яму с кипятком, образовавшуюся в результате коммунальной аварии в Барнауле.
Накануне заместитель главы администрации краевой столицы Александр Артемов встретился с родителями пострадавшего ребенка. Вместе с ними чиновник обсудил дальнейшее взаимодействие по решению вопросов оказания помощи семье в лечении и реабилитации их дочери.
"Сибирская генерирующая компания готова взять на себя все обязательства по лечению и реабилитации ребенка до полного выздоровления девочки. Администрация города будет оказать содействие семье, в том числе во взаимодействии с руководством СГК", — отметил замглавы горадминистрации.
Кроме того, органами социальной защиты города будет организовано социальное сопровождение семьи.
Напомним, что по факту получения ожогов ребенком Следственный комитет проводит проверку.
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